الخميس 14-10-2021
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الخميس، 14-10-2021 08:20 ص

أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة

عمان 1


الوكيل الإخباري - تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

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وتظهر تدريجيا كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وهناك احتمال ضعيف في ساعات ما بعد الظهر في شرق المملكة لسقوط زخات خفيفة من المطر، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


ليــــــــلاً، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد بعض الغيوم المتوسطة والعالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


 




 

 


 

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