أجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق الأحد

الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية الأحد، إن الأجواء تكون لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في الشمال والوسط، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اضافة اعلان



وبحسب الدائرة تكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق ليلا، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة،مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



الاثنين، تكون الأجواء خلال النهار لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، بينما تكون ليلاً باردة نسبياً في أغلب المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



الثلاثاء، تكون الأجواء خلال النهار لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، بينما تكون ليلاً باردة نسبياً في أغلب المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

