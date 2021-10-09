أجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق اليوم

الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية السبت، إن الأجواء تكون معتدلة الحرارة في المناطق الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وأضافت الدائرة أن الأجواء تكون لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



الأحد، تكون الأجواء معتدلة الحرارة في المناطق الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، بحسب الدائرة.



الاثنين، تكون الأجواء معتدلة الحرارة في المناطق الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.