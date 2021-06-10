أجواء معتدلة الخميس

الوكيل الإخباري - تسجّل درجات الحرارة، الخميس، حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة؛ حيث تسود أجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

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ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، تميل للبرودة في المرتفعات الجبلية العالية، بينما تكون معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.