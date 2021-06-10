الخميس 10-06-2021
الوكيل الاخباري

فض الدورة غير العادية لمجلس الأمة اليوم

تدهور مركبة صهريج مياه عادمة في عبدون

إنطلاق أردننا جنة اليوم

الأردنيون يحتفلون بيوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى

أجواء معتدلة الخميس

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

ولي العهد : هنيئاً لنا بالجنود البواسل - فيديو

‎فايزر تختبر لقاح كورونا على الأطفال دون سن 12 عاماً

افتتاح مكاتب المكرمة الملكية السامية في جامعة الحسين التقنية

القدس .. مسيرة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة

الخميس، 10-06-2021 07:48 ص

الحرارة حول معدلاتها

أجواء معتدلة الخميس

حبر
أجواء معتدلة الخميس


الوكيل الإخباري - تسجّل درجات الحرارة، الخميس، حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة؛ حيث تسود أجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

اضافة اعلان
 

ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، تميل للبرودة في المرتفعات الجبلية العالية، بينما تكون معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
620216164242165141012

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

ارت

ارتفاع طفيف على الحرارة الأربعاء

620213195917663904252

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

منت

أجواء معتدلة الحرارة الثلاثاء

4202119225547680920347

الارصاد تحذر من طقس الثلاثاء

لرت

ارتفاع طفيف على الحرارة الإثنين

أخبار متعلقة
ارت

ارتفاع طفيف على الحرارة الأربعاء

منت

أجواء معتدلة الحرارة الثلاثاء

حخ

ارتفاع ملموس على الحرارة الإثنين

لط

الحرارة أعلى من مُعدلاتها الخميس

دط

الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 7 درجات

حك

الحرارة أعلى من مُعدلاتها الإثنين