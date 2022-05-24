الثلاثاء 24-05-2022
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الثلاثاء، 24-05-2022 06:18 ص

أجواء معتدلة اليوم في أغلب مناطق المملكة

الأردن نهار


الوكيل الإخباري - الأجواء معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليلاً:  الأجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .


خليج العقبة:
الأجواء حارة نسبيا نهاراً ولطيفة الحرارة ليلاً، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.  


التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية بسبب الغبار في شرق المملكة.


 




 

 


 

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