أجواء معتدلة اليوم في أغلب مناطق المملكة

الوكيل الإخباري - الأجواء معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليلاً: الأجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .



خليج العقبة:

الأجواء حارة نسبيا نهاراً ولطيفة الحرارة ليلاً، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية بسبب الغبار في شرق المملكة.