الإثنين 11-10-2021
الوكيل الاخباري

حادث تدهور مركبة على طريق السلط عمان - فيديو

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

اقتصاديون: تحسّن معدلات النمو يعكس حالة التعافي

الجرائم الإلكترونية تدعو المواطنين التبليغ عند التعرض للابتزاز الإلكتروني

الصين تتهم الهند بإعاقة تسوية قضية الحدود

لبنان .. اندلاع حريق كبير قرب منشآت نفط - فيديو

بريطانيا تعترف بلقاحات مجازة في الأردن

أجواء معتدلة بالمناطق الجبلية وحارة في باقي المناطق الإثنين

اخماد حريق مصنع البوتاس في منطقة غور الصافي

الإثنين، 11-10-2021 08:06 ص

أجواء معتدلة بالمناطق الجبلية وحارة في باقي المناطق الإثنين

عمان 5


الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (2 -3) درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المناطق الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء لطيفة الحرارة ليلًا في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة في جنوب المملكة، وهناك فرصة ضعيفة خلال ساعات الليل المتأخرة لهطول زخات من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتتأثر المملكة يوم غدٍ الثلاثاء، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً في بعض المناطق، وفي ساعات المساء والليل هناك احتمال أن تشتد الهطولات لفترات محدودة في أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


ويطرأ الأربعاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع بقاء الفرصة مهيأة خلال ساعات الصباح لسقوط زخات من المطر في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. 


وتبقى الأجواء الخميس، معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 - 18 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 16، وفي مرتفعات الشراة 29 - 14، وفي مناطق البادية 35 - 18، وفي مناطق السهول 32 - 18، وفي الاغوار الشمالية 35 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 25، وفي البحر الميت وخليج العقبة 35 - 24 درجة مئوية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202132001681292456

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

الأردن نهار

أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق اليوم الأحد

10202132001681292456

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

عمان2

أجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق اليوم

10202132001681292456

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

92021188819793590537

أجواء لطيفة اليوم في المملكة

أخبار متعلقة
الأردن نهار

أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق اليوم الأحد

عمان2

أجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق اليوم

92021188819793590537

أجواء لطيفة اليوم في المملكة

Doc-P-379341-6367055926207964581280x960

الأرصاد لـ الوكيل : لا مؤشرات لهطولات مطرية حاليا

27a5ec841c3bfddc21a10a9e2ef64df5

أجواء لطيفة الحرارة الاثنين

1712c24676eb8a73695ca6778fb8782e

انخفاض طفيف على الحرارة السبت