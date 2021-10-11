أجواء معتدلة بالمناطق الجبلية وحارة في باقي المناطق الإثنين

الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (2 -3) درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المناطق الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

اضافة اعلان



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء لطيفة الحرارة ليلًا في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة في جنوب المملكة، وهناك فرصة ضعيفة خلال ساعات الليل المتأخرة لهطول زخات من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتتأثر المملكة يوم غدٍ الثلاثاء، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً في بعض المناطق، وفي ساعات المساء والليل هناك احتمال أن تشتد الهطولات لفترات محدودة في أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



ويطرأ الأربعاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع بقاء الفرصة مهيأة خلال ساعات الصباح لسقوط زخات من المطر في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



وتبقى الأجواء الخميس، معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 - 18 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 16، وفي مرتفعات الشراة 29 - 14، وفي مناطق البادية 35 - 18، وفي مناطق السهول 32 - 18، وفي الاغوار الشمالية 35 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 25، وفي البحر الميت وخليج العقبة 35 - 24 درجة مئوية.