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الثلاثاء، 04-06-2024 10:27 ص

أعلاها 45 درجة مئوية .. ارتفاع جديد على الحرارة في هذا الموعد

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
تشهد المملكة ارتفاعا جديدا على درجات الحرارة يوم الخميس القادم لترتفع 9 درجات عن معدلاتها الطبيعية وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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وقالت الأرصاد اليوم الثلاثاء لـ "الوكيل الاخباري" إن درجات الحرارة ستنخفض بشكل طفيف غداً الأربعاء، لتعود بالارتفاع يومي الخميس والجمعة . 


وأضافت أن درجات الحرارة يوم الخميس ستصل إلى 45 درجة مئوية في الأغوار الوسطى، و 44 في البحر الميت أما في عمان 34 درجة.


وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس ومن خطر حدوث الحرائق في الأماكن الحرجية.

ودعت إلى عدم ترك عبوات العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات وعدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة والابتعاد عن السباحة في قنوات المياه والبرك الزراعية والسدود.


 




 

 


 

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