أمطار الخير قادمة إلى المملكة وهذا موعدها

الوكيل الإخباري - نشرت دائرة الأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة ليوم السبت، حيث حذرت من الأمطار الرعدية وتشكل السيول.

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وقالت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": بمشيئة الله تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تنخفض الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة، قد تكون غزيرة أحياناً ويصحبها الرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

وأضافت: "تكون الفرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في المناطق الجنوبية، وتدريجياً مع ساعات الليل تتناقص كميات الغيوم وتضعف فرصة الهطول ويميل الجو الى الاستقرار، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات".



