أمطار غزيرة تؤثر على المملكة اليوم - مناطق

الوكيل الإخباري - تسود المملكة أجواء غير مستقرة؛ يرافق ذلك انخفاض على درجات الحرارة مع أجواء غائمة جزئياً في أغلب المناطق ويتوقع هطول زخات غير منتظمة من المطر في المناطق الشرقية والشمالية والوسطى من المملكة، وهناك احتمال أن تكون الهطولات أثناء النهار غزيرة لفترة محدودة ويصحبها الرعد احيانا خاصة في أجزاء من شمال وشرق المملكة، والرياح جنوبية شرقية تتحول بعد الظهر إلى غربية تنشط على فترات.

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خليج العقبة:

الأجواء معتدلة الحرارة نهاراً ولطيفة ليلاً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا قد تثير الغبار على فترات، والبحر متوسط ارتفاع الموج.



التحذيرات

-خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

-خطر تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية .

-خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها البحر الميت

