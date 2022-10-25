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الثلاثاء، 25-10-2022 06:17 ص

أمطار غزيرة تؤثر على المملكة اليوم والأرصاد تحذر

رعد


الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي ،حيث تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية  وتسقط زخات من المطر بين الحين والآخر في جنوب وشرق المملكة قد يصحبها البرق والرعد وتساقط حبات من البرد وقد تكون الهطولات غزيرة أحيانا .

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ومن المتوقع في ساعات المساء والليل أن تشمل الهطولات أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة ، الرياح جنوبية شرقية معتدلة الى  نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

خليج العقبة:
 الأجواء معتدلة الحرارة نهارا ولطيفة ليلاً، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة مع احتمال ضعيف لسقوط  زخات متفرقة من المطر قد يصحبها البرق والرعد، والرياح جنوبية معتدلة السرعة تنشط أحياناً،  والبحر خفيف ارتفاع الموج.
 التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة  خاصة في مناطق البادية.
- خطر احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في جنوب وشرق المملكة.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
- خطر العواصف الرعدية.


 




 

 


 

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