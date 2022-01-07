الجمعة 07-01-2022
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الجمعة، 07-01-2022 11:21 ص

أمطار غزيرة تشهدها المملكة الأحد

امطار


الوكيل الإخباري -  تُشير توقعات النماذج العالمية نشوء أحوال جوية غير مستقرة نهار الأحد تتصف بالقوة لبعض المناطق لاسيما المناطق الجنوبية وتحذيرات عالية لأغلب المناطق هناك ولاحقا لشرق المملكة، حيث ستبدأ مع ساعات صباح الأحد بشكل محدود، وفق راصد الأردن.

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وفي ساعات بعد الظهيرة والعصر تشتد فعالية عدم الاستقرار على المناطق الجنوبية، وتهطل أمطار غزيرة إلى غزيرة جدا على فترات مُتوقعة مصحوبة بزخات البرد وربما تكون كثيفة على فترات و مصحوبة بالعواصف الرعدية تمتد لاحقا الهطولات الغزيرة للمناطق الشرقية خاصة مع ساعات المساء.


وتمتد بعض الهطولات للمناطق الأخرى ولكن تعتبر أقل حدة بالنسبة للتأثير الرئيسي كما هو الحال في المناطق الجنوبية للمملكة ولاحقا الشرقية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مترافقة بهبات قوية أحيانا و مثيرة للغبار لبعض المناطق.


 




 

 


 

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