أمطار غزيرة تشهدها مناطق في المملكة اليوم

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية أن المملكة ستتأثر بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة امتداد منخفض جوي يتمركز شمال تركيا، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة

الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع مع ساعات المساء سقوط زخات من المطر في شمال المملكة، الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تتجاوز سرعتها 07 كم/الساعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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ليــــــــالا: اجواء غائمة جزئيا الى غائمة أحيانا، مع سقوط زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، يتوقع أن تكون الهطولات في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية غزيرة أحيانا ومصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.



خليج العقبة:

أجواء معتدلة الحرارة نهارا، وباردة نسبيا ليلا، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا تتحول إلى جنوبية على فترات، والبحر متوسط ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.

- احتمال تشكل السيول خلال ساعات الليل في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية.



- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح االرض فوق المناطق الجبلية.

