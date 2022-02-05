السبت 05-02-2022
الوكيل الاخباري

أكثر الدول تضررا في العالم بكورونا

أمطار غزيرة في أغلب مناطق المملكة اليوم

مسؤول مغربي يؤكد تبقي مترين للوصول إلى الطفل ريان‎‎

الارصاد: امطار غزيرة و زخات من البرد السبت - تفاصيل

الرسالة الملكية تشخّص متاعب القطاع العام وتضع اطارا عاما للحلول

انهيار مغارة بشارع في بلدة الطرة بلواء الرمثا

بعد اربعة ايام داخل البئر.. ماذا سيحدث لجسم الطفل ريان؟

بلدية بيرين تتوقف عن استقبال المراجعين

استئناف عملية الحفر اليدوي لإخراج الطفل ريان خلال دقائق-فيديو

البنك المركزي يحذر من عمليات احتيال تستخدم اسمه

السبت، 05-02-2022 06:11 ص

أمطار غزيرة في أغلب مناطق المملكة اليوم

0L5A9890 - Copy


الوكيل الإخباري - تبقى الأجواء باردة جداَ، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول الأمطار في أغلب مناطق المملكة تكون غزيرة أحيانا  في الأجزاء الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد ،ومع ساعات الليل تضعف فرصة الهطول تدريجياً ، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار وفق دائرة الارصاد الجوية.اضافة اعلان


التحذيرات:
- خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في الأجزاء الغربية من المملكة.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات. 
- خطر تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202216138402659320

الارصاد: امطار غزيرة و زخات من البرد السبت - تفاصيل

2202221942889780695

بدء تساقط الثلوج على هذه المنطقة- فيديو

1202230184337437372607

تساقطات ثلجية على مرتفعات في الجنوب

120222682138881629803

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة جدًا

1202229175930573350396

الأرصاد تنشر آخر تطورات المنخفض وأماكن تساقط الثلوج

M63A0024

الأرصاد تكشف عن الارتفاعات التي ستشهد تساقط للثلوج الجمعة

أخبار متعلقة
120222682138881629803

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة جدًا

M63A0024

الأرصاد تكشف عن الارتفاعات التي ستشهد تساقط للثلوج الجمعة

120223161039394733334

انقلاب على حالة الطقس في الاردن يوم الاربعاء

منخفض

الأرصاد تكشف عن موعد ذروة المنخفض الجوي اليوم الأربعاء

12022418113524822537

تحذير هام من الأرصاد بشأن طقس الليلة

alwakeel (6)

ارتفاع قليل على درجات الحرارة الخميس