أمطار غزيرة في أغلب مناطق المملكة اليوم

الوكيل الإخباري -

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تبقى الأجواء باردة جداَ، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول الأمطار في أغلب مناطق المملكة تكون غزيرة أحيانا في الأجزاء الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد ،ومع ساعات الليل تضعف فرصة الهطول تدريجياً ، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار وفق دائرة الارصاد الجوية.التحذيرات:- خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في الأجزاء الغربية من المملكة.- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات.- خطر تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.