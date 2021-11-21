أمطار غزيرة لفترات محدودة في المملكة

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الأحد أن المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي،الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في أنحاء متفرقة من المملكة،قد تكون غزيرة لفترات محدودة في شرق وجنوب المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الشرقية و مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط حبات البرد أحياناً، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة،والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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ليـــــــلاً:تسود أجواء باردة في أغلب المناطق، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وبقاء فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في شرق المملكة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة، ويتوقع تشكل الضباب خاصة في المرتفعات الجبلية.



خليج العقبة:

نهــــاراً:الأجواء معتدلة الحرارة نهاراً، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع فرصة لهطول زخات من المطر قد يصحبها الرعد أحياناً، والرياح جنوبية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



ليـــــــلاً:الأجواء مائلة للبرودة قليلاً، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:



- خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة أثناء النهار في شرق وجنوب المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الشرقية.

- خطر الانزلاق على الطرقات أثناء هطول المطر.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.