أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد اليوم

الوكيل الاخباري - يتعمق تأثير حالة عدم الإستقرار الجوي مع انخفاض على درجات الحرارة والأجواء مغبرة بوجه عام معتدلة الحرارة في معظم المناطق وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتسقط زخات متفرقة من المطر في مناطق مختلفة من المملكة خاصة المناطق الجنوبية الشرقية والجنوبية بما فيها مدينة العقبة قد تكون غزيرة أحياناً مصحوبة بالرعد وتساقط حبات من البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها الى 70كم/س في بعض المناطق وفق دائرة الارصاد الجوية.

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التحذيرات ليوم الاحد :

- خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وقد تنعدم أحيانا على الطرق الصحراوية.

- خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

- خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها.

