أمطار غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط البرد بهذه المناطق اليوم وغدا

الوكيل الإخباري - يتعمق اليوم الجمعة، تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، وتسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتسود أجواء مغبرة في أغلب المناطق مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتنعدم أحياناً في بعض المناطق خاصة المناطق الصحراوية، مع استمرار تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية تسقط زخات من المطر في مناطق متفرقة من المملكة مع احتمال ضعيف أن تكون الهطولات غزيرة لفترة قصيرة، خاصة في جنوب المملكة ويصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد أحياناً في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة نشطة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة.



وتبقى الأجواء المغبرة سائدة يوم غدٍ السبت، خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، مع انخفاض قليل على درجات الحرارة وتسود أجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في المناطق الشرقية يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.



ويطرأ الأحد، انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.



والاثنين تبقى الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم في شرق عمان بين 34 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 17، وفي مرتفعات الشراة 30 - 16، وفي مناطق البادية 37 - 22، وفي مناطق السهول 32 - 19، وفي الأغوار الشمالية 38 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 26، وفي البحر الميت

39 - 25، وفي خليج العقبة 40 - 27 درجة مئوية.