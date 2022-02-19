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السبت، 19-02-2022 12:52 م

أمطار غزيرة مصحوبة برعد في العقبة - فيديو

العقبة


الوكيل الإخباري - أكدت دائرة الأرصاد الجوية أن محافظة العقبة تشهد أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد اليوم السبت .

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ونشرت الأرصاد فيديو يوثق تساقط غزير للأمطار في العقبة .

 

وتتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تنخفض درجات الحرارة ،الأجواء باردة وغائمة جزئياً الى غائمة، وتسقط الأمطار في أنحاء متفرقة من المملكة، تكون غزيرة على فترات في المناطق الجنوبية والشرقية والوسطى من المملكة ، و مصحوبة بالرعد وتساقط البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها العقبة ومنطقة البحر الميت، كما يحتمل في ساعات الصباح هطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال الجنوبية العالية.

 

 

 




 

 


 

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