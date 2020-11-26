أمطار غزيرة واحتمالية سقوط البرد

الوكيل الإخباي - يستمر تأثير الكتلة الهوائية الباردة نسبياً والرطبة على المملكة، الخميس، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، وتسود أجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والوسطى و الجنوبية الغربية من المملكة واجزاء من المناطق الشرقية، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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ويتوقع خلال ساعات الفجر والصباح أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد خاصة في شمال ووسط المملكة، مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

ليـــلا:

في ساعات المساء, وتدريجياً تضعف فرصة الهطولات وتتناقص كميات الغيوم، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار قد تثير الغبار في مناطق البادية.



