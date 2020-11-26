الخميس 26-11-2020
الوكيل الاخباري

أمطار غزيرة واحتمالية سقوط البرد

اليرموك ترشح 50 طالباً للمشاركة في دورات تدريبية حول التعلم الإلكتروني

ضبط 16 سلاحاً نارياً ثمانية منها أوتوماتيكية

إغلاق مبنى مديرية صناعة وتجارة العقبة غداً

وفاة رابع طبيب أردني خلال 24 ساعة

تحذير من توسع في تسريح عمال مطاعم وفنادق استنادا لأوامر الدفاع

وزارة الصحة تحذر المواطنين : المرض لا يستهان به وكورونا بانتشار

وزير السياحة يعلن تعافيه من فيروس كورونا المستجد

إعلان حالة الطواريء المتوسطة اعتبارا من مساء اليوم

إقرار مُعدّل نظام المطاعم السياحيّة بالأردن

الخميس، 26-11-2020 06:52 ص

فرصة لتشكل السيول

أمطار غزيرة واحتمالية سقوط البرد

ا
أمطار في أحد شوارع العاصمة عمان


الوكيل الإخباي - يستمر تأثير الكتلة الهوائية الباردة نسبياً والرطبة على المملكة، الخميس، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، وتسود أجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والوسطى و الجنوبية الغربية من المملكة واجزاء من المناطق الشرقية، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

اضافة اعلان
 

ويتوقع خلال ساعات الفجر والصباح أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد خاصة في شمال ووسط المملكة، مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

 

ليـــلا:

في ساعات المساء, وتدريجياً تضعف فرصة الهطولات وتتناقص كميات الغيوم، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار قد تثير الغبار في مناطق البادية.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202018204817110931941

الارصاد تنشر اخر تطورات المنخفض الجوي

12020322546398554946

الارصاد توضح حول توقيت أول منخفض قطبي وتساقط للثلوج على المملكة

1120204195032527045116

الارصاد تُحذر من السيول الليلة

تتت

منخفض جوي يؤثر على المملكة اليوم

1120201815012487619914

منخفض جوي وانقلاب على حالة الطقس وتحذير من السيول غداً

منخفض

المملكة على موعد مع منخفض جوي

أخبار متعلقة
تتت

منخفض جوي يؤثر على المملكة اليوم

منخفض

المملكة على موعد مع منخفض جوي

امطت

فرصة لسقوط الأمطار .. السبت

مط

المنخفض القبرصي يبدأ بالتأثير على المملكة

منخفض

منخفـض قبرصـي يؤثــر على المملكة اليوم

وك

الإثنين .. فرصـة لأمطار غزيرة