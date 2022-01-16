الأحد 16-01-2022
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الأحد، 16-01-2022 06:09 ص

أمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات العالية

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الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية الأحد، إن الأجواء تبقى باردة جداً وغائمة وماطرة في معظم المناطق، وتكون الهطولات غزيرة على فترات، و يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.

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ويتوقع هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية، بما فيها المرتفعات الشرقية تكون أحيانا ممزوجة بالمطر ولن تكون مؤثرة، بينما من المتوقع أن تتراكم فوق المرتفعات الجنوبية العالية (الشراة).


ومع ساعات الليل المتأخرة تتوقف الهطولات ويتشكل الصقيع والانجماد في العديد من المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، تتحول الرياح تدريجيا في ساعات المساء والليل إلى شمالية شرقية.


وحذرت دائرة الأرصاد من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر، ومن خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في الشمال والوسط.


كما حذرت من خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، إضافة إلى خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجنوبية.


 




 

 


 

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