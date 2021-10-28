الخميس 28-10-2021
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الخميس، 28-10-2021 03:24 م

أمطار قادمة إلى المملكة والأرصاد تحذر

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- اكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب تأثر المملكة تدريجياً بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع فرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء مختلفة من المملكة.

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وحذرت دائرة الارصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولاً للمطر غدا الجمعة. 


وقال آل خطاب لـ "الوكيل الاخباري" ان هناك احتمال لتدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

 

واضاف أن الامطار، قد يصحبها الرعد أحياناً في بعض مناطق المملكة.

 

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