أمطار قادمة إلى المملكة والأرصاد تحذر

الوكيل الاخباري - تشهد المملكة طقس لطيف الحرارة في اغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة ، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الطقس بارد في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.