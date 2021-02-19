الجمعة 19-02-2021
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الجمعة، 19-02-2021 09:58 ص

أمطار متفرقة بمختلف أنحاء المملكة وتشكل الانجماد ليلاً

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الوكيل الاخباري - يتوقع اليوم الجمعة تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة، قد تكون غزيرة أحياناً خلال ساعات النهار، كما تمتد بعد الظهر لتشمل أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية وأجزاء من شرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. 

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وتكون الأجواء شديدة البرودة ليلاً، وغائمة جزئياً الى غائمة أحيانا، مع بقاء الفرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر تضعف تدريجيا مع ساعات الليل، ويتشكل الانجماد في ساعات الليل المتأخرة خاصة في المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.


وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب، واحتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة، ومن خطر حدوث الانجماد في ساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.


وبحسب التقرير، تكون الأجواء يوم غد السبت، باردة جداً في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبيًا في الأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، ويتوقع خلال ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة تشكل الانجماد في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعةً.


وتكون الأجواء يوم الأحد، باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والعقبة، مع ظهور غيوم متفرقة على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعةً.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 8 - 0 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 4 - -2، وفي مرتفعات الشراه 4 - -4 ، وفي مناطق البادية 11 - 2، وفي مناطق السهول 8 - 0، وفي الاغوار الشمالية 14 - 6، وفي الأغوار الجنوبية 17 - 12، وفي البحر الميت 16 - 11، وفي خليج العقبة 18 - 11 درجة مئوية.

 

--(بترا)

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