الأحد 31-10-2021
الوكيل الاخباري

وفيات الأحد 31-10-2021

لجنة الزراعة والمياه النيابية تجتمع اليوم الأحد

الأمن يحذر من الانزلاقات

الملك يشارك في مؤتمر قمة المناخ في إسكتلندا الأحد

أمطار متفرقة وحالة عدم استقرار اليوم الأحد

مراكز إعطاء لقاح كورونا الأحد 2021/10/31

وصول 3.6 مليون جرعة فايزر إلى مصر

العراق: مقتل مدنيين وإصابة آخرين بهجوم إرهابي

سلطنة عُمان : نعبر عن أسفنا العميق لتأزم العلاقات بين دول عربية ولبنان

الجزائر تعلن الحاجة لإعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا

الأحد، 31-10-2021 06:55 ص

أمطار متفرقة وحالة عدم استقرار اليوم الأحد

اجواء باردة


الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية الأحد، إن الأردن يبقى تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، مع بقاء الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً في أغلب المناطق، ويتوقع خلال ساعات النهار هطول زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة، قد تكون في أجزاء محدودة من المملكة غزيرة لفترات قصيرة، وقد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

اضافة اعلان


الاثنين، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، وغائمة جزئياً في أغلب المناطق، مع بقاء فرصة خلال ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


الثلاثاء، تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، مع وجود كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202026164532697400255

الأرصاد تحذر من طقس الأحد

مطر

فرصة لهطول زخات مطر اليوم السبت

10202128152818686126029

أمطار قادمة إلى المملكة الليلة والأرصاد تحذر

2202123121223668625450 (1)

أمطار قادمة .. أجواء متقلبة اليوم وتحذيرات

10202123122132707301155

أمطار رعدية في طريقها إلى الأردن والارصاد تحذر

10202117155952266661737

أمطار قادمة إلى المملكة والأرصاد تحذر

أخبار متعلقة
مطر

فرصة لهطول زخات مطر اليوم السبت

الاردن اولا

أجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة الاثنين

ندى

درجات حرارة أقل من معدلاتها العامة الاثنين

عمان خاص

انخفاض تدريجي على درجات الحرارة في المملكة الأحد

عمان 5

أجواء معتدلة بالمناطق الجبلية وحارة في باقي المناطق الإثنين

Doc-P-379341-6367055926207964581280x960

الأرصاد لـ الوكيل : لا مؤشرات لهطولات مطرية حاليا