أمطار متفرقة وحالة عدم استقرار اليوم الأحد

الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية الأحد، إن الأردن يبقى تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، مع بقاء الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً في أغلب المناطق، ويتوقع خلال ساعات النهار هطول زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة، قد تكون في أجزاء محدودة من المملكة غزيرة لفترات قصيرة، وقد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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الاثنين، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، وغائمة جزئياً في أغلب المناطق، مع بقاء فرصة خلال ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



الثلاثاء، تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، مع وجود كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

