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الأربعاء، 08-03-2023 06:14 ص

أمطار يصحبها الرعد والبرد تشهدها مناطق في المملكة

رعد2


الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، كما تتأثر مناطق أقصى شرق المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث يتوقع أن تشهد تساقط زخات من المطر على فترات قد يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد احياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

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ليلاً: الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة مع بقاء الفرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر في اقصى شرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في المناطق الشرقية.


التحذيرات ليوم الاربعاء:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية خاصة في البادية الشرقية وقد تنعدم فيها الرؤية الافقية اثناء النهار.


- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.


 




 

 


 

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