أين ستتراكم الثلوج في الاردن ؟ - جداول عالية الدقة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية انه من المتوقع يوم الاثنين هطول زخات من الثلج فوق قمم الجبال العالية التي يزيد ارتفاعاها عن 1100م عن سطح البحر، تكون ممزوجة بالمطر احيانا. ويتوقع ان تتراكم بشكل محدود فوق قمم جبال الشراة العالية.



ويومي الثلاثاء والاربعاء من المتوقع ان تهطل زخات من الثلج بين الحين والاخر فوق قمم الجبال العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1000م عن سطح البحر، مع احتمال حدوث تراكم للثلج فوق قمم الجبال العالية بشكل متفاوت حسب الارتفاع، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار في مناطق البادية.

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