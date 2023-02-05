الأحد 05-02-2023
الوكيل الاخباري

المعايطة يلتقي الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة

توضيح حول دوام المدارس والموظفين غداً بسبب الأحوال الجوية

شنيكات : خدمة المواطن غاية عمل صندوق المعونة

الأمانة تعلن حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض

أمين عمان يؤكد الجاهزية والاستعداد للتعامل مع المنخفص الجوي

أين ستتراكم الثلوج في الاردن ؟ - جداول عالية الدقة

الأردن يشارك في أعمال دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي

الإدارة المحلية : طوارئ شديدة قصوى بدءاً من الليلة

عجلون : هيئة إدارية جديدة لشباب الجنيد

الارصاد تبشر الاردنيين : ثلوج متراكمة على ارتفاع 1000 متر

الأحد، 05-02-2023 04:46 م

أين ستتراكم الثلوج في الاردن ؟ - جداول عالية الدقة

120202014406964213486


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية انه من المتوقع يوم الاثنين هطول زخات من الثلج فوق قمم الجبال العالية التي يزيد ارتفاعاها عن 1100م عن سطح البحر، تكون ممزوجة بالمطر احيانا. ويتوقع ان تتراكم بشكل محدود فوق قمم جبال الشراة العالية.

ويومي الثلاثاء والاربعاء من المتوقع ان تهطل زخات من الثلج بين الحين والاخر فوق قمم الجبال العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1000م عن سطح البحر، مع احتمال حدوث تراكم للثلج فوق قمم الجبال العالية بشكل متفاوت حسب الارتفاع،  وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار في مناطق البادية. 

اضافة اعلان

 

 


 




 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120202014406964213486

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وثلوج على ارتفاع 1100 متر غداً الاثنين

220231164921746025567

الارصاد تبشر الاردنيين : ثلوج متراكمة على ارتفاع 1000 متر

ض

الأرصاد تحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الضباب

120232217296622602677

الارصاد : منخفض جوي جديد الاثنين وثلوج على هذه المناطق

مطر٢

آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

22023117444680418779

تفاصيل المنخفض الجوي السريع الذي سيؤثر على الاردن

أخبار متعلقة
1202330164355539025797

تعرف على المناطق التي ستشهد تراكما للثلوج بالاردن - اسماء

ز

الأرصاد: جبهة هوائية أكثر برودة وتساقط للثلوج مساء اليوم

ثلوج 6

بدء تأثير المنخفض القبرصي المصحوب بالأمطار والثلوج على المملكة

12122222

أجواء باردة وغائمة.. تعرف على درجات الحرارة حتى الاثنين المقبل

120233172126840021598

الارصاد توضح حول فرص تساقط الثلوج هذه الليلة

و

المملكة على موعد مع ثلوج ممزوجة بأمطار غزيرة اليوم