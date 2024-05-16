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الخميس، 16-05-2024 02:21 م

اجواء حارة في الأردن الجمعة والسبت والحرارة تلامس الـ 40 في بعض المناطق

موجة-حارة


الوكيل الإخباري - تشهد المملكة عودة الأجواء الحارة الحالية لترتفع عن المعدل حوالي 5 درجات مئوية اعتباراً من غدا وفقاً لدائرة الأرصاد الجوية .

وقالت الأرصاد لـ"الوكيل الاخباري" إن درجات الحرارة ستصل في عمان 31 درجة مئوية وفي الأغوار والعقبة 39 درجة غدا الجمعة . 

أما يوم السبت، أكدت أن درجات الحرارة في عمان ستصل 33 درجة ، وبالاغوار والعقبة 40 درجة مئوية، منوهة إلى أن الأجواء ستكون مغبرة بشكل ملحوظ يومي الجمعة السبت . 

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ولفتت أن الأجواء ليلا ستكون دافئة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة في نهاية الأسبوع.

 




 

 


 

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