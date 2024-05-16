اجواء حارة في الأردن الجمعة والسبت والحرارة تلامس الـ 40 في بعض المناطق

الوكيل الإخباري - تشهد المملكة عودة الأجواء الحارة الحالية لترتفع عن المعدل حوالي 5 درجات مئوية اعتباراً من غدا وفقاً لدائرة الأرصاد الجوية .



وقالت الأرصاد لـ"الوكيل الاخباري" إن درجات الحرارة ستصل في عمان 31 درجة مئوية وفي الأغوار والعقبة 39 درجة غدا الجمعة .



أما يوم السبت، أكدت أن درجات الحرارة في عمان ستصل 33 درجة ، وبالاغوار والعقبة 40 درجة مئوية، منوهة إلى أن الأجواء ستكون مغبرة بشكل ملحوظ يومي الجمعة السبت .

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ولفتت أن الأجواء ليلا ستكون دافئة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة في نهاية الأسبوع.