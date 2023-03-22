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اجواء مستقرة وربيعية في المملكة اليوم

وفيات الاربعاء 22-3-2023

الأربعاء، 22-03-2023 06:17 ص

اجواء مستقرة وربيعية في المملكة اليوم

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الوكيل الإخباري - توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة العظمى حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة اليوم الأربعاء ، وتسود اجواء مستقرة وربيعية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، و دافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة،  والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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 ليلاً: أجواء باردة في معظم المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية،  والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه


التحذيرات ليوم الاربعاء :
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.


 




 

 


 

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