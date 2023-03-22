اجواء مستقرة وربيعية في المملكة اليوم

الوكيل الإخباري - توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة العظمى حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة اليوم الأربعاء ، وتسود اجواء مستقرة وربيعية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، و دافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان



ليلاً: أجواء باردة في معظم المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه



التحذيرات ليوم الاربعاء :

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.