اجواء مستقرة وربيعية في المملكة اليوم

الوكيل الإخباري - توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة العظمى حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة اليوم الأربعاء ، وتسود اجواء مستقرة وربيعية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، و دافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ليلاً: أجواء باردة في معظم المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه
التحذيرات ليوم الاربعاء :
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.