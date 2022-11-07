الإثنين 07-11-2022
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الإثنين، 07-11-2022 06:21 ص

احتمالية تساقط الأمطار اليوم في هذه المناطق

مطر 4


الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض على درجات الحرارة اليوم الاثنين ، حيث تسود أجواء لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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 ليـــــــــلاً:  
الأجواء باردة في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهنالك احتمال لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء معتدلة الحرارة نهارا ولطيفة ليلا، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية .


 




 

 


 

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