احتمالية تساقط الأمطار ليلاً في شمال المملكة

الوكيل الإخباري - يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة ، مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

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ليلاً: الاجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل في ساعات متأخرة من الليل سقوط زخات من المطر في شمال المملكة، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة



التحذيرات ليوم الاثنين :

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح في مناطق البادية.

