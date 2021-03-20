السبت 20-03-2021
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السبت، 20-03-2021 12:31 م

في أجزاء محدودة من المملكة

احتمالية سقوط أمطار خفيفة الأحد

منت
توضيحية


الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع على الحرارة؛ غدا الأحد ، لتسجّل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل ذات الوقت من السنة بحوالي (٦-٧) درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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وتكون الأجواء حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل خلال ساعات الليل هطول أمطار متفرقة في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق البادية .

 

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