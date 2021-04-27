احتمالية سقوط أمطار خفيفة

الوكيل الإخباري - تكون الأجواء لطيفة الحرارة بوجه عام، الثلاثاء، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة ، وفق دائرة الأرصاد الجوية .
كما أن هناك احتمالية لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة في أقصى شمال المملكة، خلال ساعات الصباح الباكر، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ليــــــــلاً:
في ساعات المساء ، تكون الأجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة ، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
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