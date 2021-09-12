الأحد 12-09-2021
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الأحد، 12-09-2021 07:06 ص

احتمالية ضعيفة لسقوط زخات مطرية الأحد

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الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة الأحد أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (2-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء رطبة بوجه عام، ولطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في مناطق السهول والبادية، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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كما أن هنالك احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

 

ليـــــــلاً:

في ساعات المساء تسود أجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في مناطق السهول والبادية، بينما تكون معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 

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