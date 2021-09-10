الجمعة 10-09-2021
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الجمعة، 10-09-2021 08:17 م

احتمالية ضعيفة لسقوط زخات من الأمطار السبت

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الوكيل الإخباري - يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة السبت بحيث تسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 2-3 درجات مئوية؛ وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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وتكون الأجواء معتدلة الحرارة ورطبة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهنالك احتمالية ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من الأمطار في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

 

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