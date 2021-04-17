احتمالية هطول أمطار خفيفة السبت

الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، السبت، ، وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية خاصة في الأجزاء الشرقية من المملكة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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وهناك احتمال ضعيف لهطول أمطار خفيفة في شرق المملكة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول مساءً الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

ليـــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة بوجه عام مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية في شرق المملكة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.