الأربعاء 20-01-2021
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الأربعاء، 20-01-2021 11:42 ص

اخر تطورات الحالة الجوية في المملكة وفرص تساقط الثلوج

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الوكيل الاخباري - وفق التحديث الاخير للنشرة الجوية الصادر من ادارة الارصاد الجوية تتعمق الكتلة الهوائية شديدة البرودة من أصل قطبي المرافقة للمنخفض الجوي بمشيئة الله و يطرأ انخفاض ملموس على الحرارة وتسود أجواء شديدة البرودة، وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة، ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً، حيث تكون الهطولات غزيرة على فترات مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة .  

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ويتوقع أن تشهد المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1100م هطول زخات من الثلج، تتراكم بشكل محدود ومتفاوت ما بين منطقة وأخرى، وقد تشهد الارتفاعات ما دون ذلك زخات من الثلج ممزوجة مع المطر . 


ليـلاً: بمشيئة الله تتناقص كميات الغيوم تدريجياً وتضعف فرصة الهطولات بشكل عام، وتسود أجواء ضبابية وشديدة البرودة، كما وتخف سرعة الرياح، ويتوقع أن يتشكل الانجماد فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.


 




 

 


 

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