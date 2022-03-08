الثلاثاء 08-03-2022
الوكيل الاخباري

توقف ضخ المياه عن مناطق في عمان والبلقاء - اسماء

روسيا تعلن وقف إطلاق نار صباح الأربعاء

بلدية الزرقاء تتطلع للاستفادة من تجربة مشروع الطاقة الشمسية بالهاشمية

شؤون المرأة: الأردن أول دولة عربية تدمج مفهوم النوع الاجتماعي بسياسات التغيّر المناخي

اكتشاف أثري مهم في عمّان - تفاصيل

اخر تطورات الكتلة القطبية والثلوج القادمة الى الاردن

العودات: إقرار قانون الأحزاب لحظة تاريخية في عُمر الدولة الأردنية ونحن أمام مشروع إصلاحي كبير

الصفدي يترأس لجنة عربية للتحرك ضد إجراءات الاحتلال في القدس المحتلة

الصحة تعلن مراكز التطعيم ليوم غد الأربعاء - أسماء

"الوطني للبحوث الزراعية": الأردن ينتج 3% من إجمالي الاستهلاك المحلي للقمح

الثلاثاء، 08-03-2022 10:46 م

اخر تطورات الكتلة القطبية والثلوج القادمة الى الاردن

ثلوج شارع


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أفاد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية بتصريح جديد لموقع الوكيل الاخباري مساء اليوم أن المملكة على موعد مع منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة اعتبارا من يوم الخميس القادم .

ووفق عقل ان الكتلة ستجلب الأجواء الباردة جدا والأمطار الغزيرة وزخات البرد الكثيفة بمشيئة الله .

اضافة اعلان


 و قال عقل أن فرص تساقط الثلوج واردة خلال تأثير المُنخفض المُتوقع وسيتم نشر تقرير مُفصل عن المناطق المُرشحة لاستقبال الثلوج وإمكانية تراكمها عبر موقع الوكيل خلال 48 القادمة بمشيئة الله تعالى . 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
32022618527543946547

الأرصاد: منخفض غير اعتيادي يؤثر على الاردن غداً

ثلوج3

الأرصاد: منخفض جوي وزخات ثلجية من قبرص الجمعة

عمان 1

أجواء لطيفة في معظم مناطق المملكة

2202226162842797653273

اسبوع قطبي بانتظار الأردنيين

32022221291813756413

الارصاد الجوية تحذر من طقس الثلاثاء

2202228175634642773913

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار في طريقها الى الاردن

أخبار متعلقة
2202228175634642773913

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار في طريقها الى الاردن

320222125857633416983

الأرصاد: مُنخفض خماسيني غير إعتيادي يؤثر على الاردن

220228123244823997998

الارصاد : أمطار رعدية غزيرة في طريقها إلى الأردن

220222117552512952856

راصد جوي : كتلة قطبية شديدة البرودة بعد منتصف الأسبوع الحالي

220228181727889910521

تطورات المُنخفض الجوي والكتلة القطبية القادمة الى الاردن

220221420143889927392

راصد جوي : الاردنيون على موعد مع الثلوج مجدداً في هذا الموعد