اخر تطورات الكتلة القطبية والثلوج القادمة الى الاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أفاد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية بتصريح جديد لموقع الوكيل الاخباري مساء اليوم أن المملكة على موعد مع منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة اعتبارا من يوم الخميس القادم .



ووفق عقل ان الكتلة ستجلب الأجواء الباردة جدا والأمطار الغزيرة وزخات البرد الكثيفة بمشيئة الله .

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و قال عقل أن فرص تساقط الثلوج واردة خلال تأثير المُنخفض المُتوقع وسيتم نشر تقرير مُفصل عن المناطق المُرشحة لاستقبال الثلوج وإمكانية تراكمها عبر موقع الوكيل خلال 48 القادمة بمشيئة الله تعالى .



