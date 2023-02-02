اخر تطورات المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة

الوكيل الإخباري -تبقى المملكة تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية المرافقة للمنخفض الجوي، حيث تكون الأجواء باردة جدا في أغلب المناطق مع تساقط زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في الأجزاء الغربية من المملكة، وتدريجياً تضعف فرص الهطول، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تخف سرعتها في ساعات المساء.

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ليلاً: الاجواء شديدة البرودة في أغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة والرياح غربية معتدلة السرعة



التحذيرات ليوم الخميس :



- خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات.

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

