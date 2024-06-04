الثلاثاء 04-06-2024
الوكيل الاخباري
 

مستشفى صفد يؤكد استقبال 16 مصابا بينهم جنود اسرائيليين

تعميم هام من الجمارك بشأن مركبات الأردنيين المغتربين

بلدية إربد تباشر بإعادة الانشاء لعدد من شوارع المدينة

الطاقة للأردنيين: اضبطوا المُكيفات على هذه الدرجة حتى لا ترتفع فواتير الكهرباء

هكذا بلغ سعر الذهب في الاردن اليوم

فعالية مجانية للأردنيين.. استعراض حي للدبابات يومي الجمعة والسبت المقبلين

حادث سير في عمان .. والسبب “تغيير المسرب المفاجئ” !

الكويت تتجه لاستبدال أسماء الأشخاص بالأرقام في تسمية شوارعها

كيلو الخيار والكوسا يصل إلى 30 قرشاً في السوق المركزي

الامن العام : 4 اصابات بحادث سير

الثلاثاء، 04-06-2024 05:56 ص

اخر تطورات الموجة الحارة التي تؤثر على المملكة

درجة حراره


الوكيل الاخباري - تبقى المملكة تحت تأثير الموجة الحارة، لذا يسود طقس حار فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحار جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً وفق الأرصاد الجوية.

اضافة اعلان


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الطقس ليلا معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحار نسبي في باقي المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة
وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس ومن خطر حدوث الحرائق في الاماكن الحرجية.


ودعت إلى عدم ترك عبوات العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات وعدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة والابتعاد عن السباحة في قنوات المياه والبرك الزراعية والسدود


 




 

 


 

إقرأ ايضا
665de84046ece

تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة اليوم وأين سُجلت

درجة حراره

10 درجات مئوية .. درجات الحرارة تقفز لتصل إلى ذروتها اليوم في المملكة

520243191025970501931

4 تحذيرات من الأرصاد الاثنين .. لا تتركوا أطفالكم بالمركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة !

447281572_475529438205547_5356030114094914657_n

موجة حر غير مسبوقة تؤثر على الاردن

55555555

الأرصاد: ذروة الموجة الحارة في الأردن غداً

حر33

المملكة تشهد قفزة كبيرة على درجات الحرارة اليوم

أخبار متعلقة
درجة حراره

10 درجات مئوية .. درجات الحرارة تقفز لتصل إلى ذروتها اليوم في المملكة

مطر6

المملكة على موعد مع حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي

حرارة

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

حرارة

الكشف عن الحالة الجوية في المملكة خلال الأيام القادمة

5202411215428985296697

الأرصاد تحذر من طقس الاحد - تفاصيل

خ

تلامس الـ 41 درجة في مناطق .. استمرار الأجواء الحارة لهذا الموعد