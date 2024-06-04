اخر تطورات الموجة الحارة التي تؤثر على المملكة

الوكيل الاخباري - تبقى المملكة تحت تأثير الموجة الحارة، لذا يسود طقس حار فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحار جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الطقس ليلا معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحار نسبي في باقي المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة

وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس ومن خطر حدوث الحرائق في الاماكن الحرجية.



ودعت إلى عدم ترك عبوات العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات وعدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة والابتعاد عن السباحة في قنوات المياه والبرك الزراعية والسدود

