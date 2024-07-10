اخر تطورات تأثير الموجة الحارة على المملكة

الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، طقس حار وجاف في أغلب المناطق، وحار جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية .

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الطقس ليلا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وحذرت من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وحدوث الجفاف وقت الذروة ومن خطر ارتفاع درجات الحرارة على المرضى وكبار السن.



ودعت إلى توخي الحذر بسبب ارتفاع درجات الحرارة مما يزيد من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.