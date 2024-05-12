ادارة الارصاد الجوية تحذر من حالة الطقس يوم الاثنين

الوكيل الاخباري - يكون الطقس الاثنين لطيف الحرارة في اغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في شمال و وسط المملكة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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