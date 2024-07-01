ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة في الأردن اعتباراً من هذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يطرأ يوم الاربعاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الطقس صيفي عادي في أغلب المناطق، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

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ويوم الخميس يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ، الطقس حار نسبي في أغلب المناطق، وحار جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر ادارة الارصاد من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الذروة في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة .