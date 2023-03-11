ارتفاع الحرارة عن معدلاتها بـ 5 درجات اليوم

الوكيل الإخباري - توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة العظمى أعلى من المعدلات الاعتيادية بحوالي (4-5) درجات مئوية، الأجواء غالبا مشمسة، ومعتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر تثير غبار خفيف في مناطق البادية.

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ليلاً:الأجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق ، ولطيفة الحرارة في العقبة والبحر الميت ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة



التحذيرات ليوم السبت :

خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية خاصة البادية الشرقية.