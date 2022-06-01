ارتفاع درجات الحرارة اليوم في المملكة

الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بقليل لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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ليــــــــــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية والسهول ومعتدلة الحرارة في باقي المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



خليج العقبة:

الأجواء حارة نهاراً ومعتدلة الحرارة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات، والبحر متوسط ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.