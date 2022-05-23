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الإثنين، 23-05-2022 12:10 م

ارتفاع درجات الحرارة في المملكة الثلاثاء

شوارع 4


الوكيل الإخباري - حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد تسود المملكة رياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها في بعض المناطق 60كم/ ساعة، وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، مع أجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة.

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ليلاً: تضعف سرعة الرياح تدريجياً مع أجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة.


خليج العقبة:
الأجواء دافئة نهاراً ولطيفة الحرارة ليلاً، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تكون مثيرة للغبار أحيانا، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.  


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.


أما غداً الثلاثاء :  
الأجواء معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية بسبب الغبار في شرق المملكة.


 




 

 


 

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