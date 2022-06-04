ارتفاع درجات الحرارة في المملكة اليوم السبت

الوكيل الإخباري - يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى أعلى بقليل من معدلاتها الاعتيادية في مثل هذا الوقت من السنة، حيث تسود أجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية ، بينما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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ليــــــــــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء حارة نهاراً، ومعتدلة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.