الخميس 18-08-2022
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الخميس، 18-08-2022 05:37 ص

ارتفاع درجات الحرارة في المملكة اليوم

الاردن اولا


الوكيل الاخباري - تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بقليل، الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة أحياناً.

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ليـــــــــلاً:  الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:
 الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة فترة الظهيرة في مناطق البادية والأغوار والعقبة.                                         


 




 

 


 

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