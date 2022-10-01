ارتفاع درجات الحرارة في المملكة اليوم

الوكيل الإخباري - تستمر درجات الحرارة اعلى من مستوياتها المعتادة بحدود 2-4 درجات مئوية اليوم السبت في المملكة وفق الأرصاد الجوية.

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وتبقى الأجواء أقرب للصيف، حيث يكون الجو حارا نسبيا بوجه عام وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف - متوسط ارتفاع الموج (20-50 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.



أما ليلاً يكون الطقس لطيفا بوجه عام و الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

