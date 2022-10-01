السبت 01-10-2022
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السبت، 01-10-2022 06:25 ص

ارتفاع درجات الحرارة في المملكة اليوم

الأردن نهار


الوكيل الإخباري - تستمر درجات الحرارة اعلى من مستوياتها المعتادة بحدود 2-4 درجات مئوية اليوم السبت في المملكة وفق الأرصاد الجوية. 

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وتبقى الأجواء أقرب للصيف، حيث يكون الجو حارا نسبيا بوجه عام وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


في خليج العقبة: 
- الرياح: شمالية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا. 
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف - متوسط ارتفاع الموج (20-50 سم).
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

أما ليلاً يكون الطقس لطيفا بوجه عام و الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


 




 

 


 

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