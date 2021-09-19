الأحد 19-09-2021
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الأحد، 19-09-2021 06:45 ص

ارتفاع طفيف على الحرارة الأحد

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الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الأحد وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليـــــــلاً:

في ساعات المساء تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 

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