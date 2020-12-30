ارتفاع طفيف على الحرارة.. الأربعاء

الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الأربعاء، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في شرق المملكة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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ليـــــــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في شرق المملكة، ويتوقع في ساعات ما بعد منتصف الليل تشكل الصقيع خاصة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية، والرياح شرقية معتدلة السرعة.



