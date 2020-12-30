الأربعاء 30-12-2020
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الأربعاء، 30-12-2020 06:47 ص

أجواء باردة نسبيا

ارتفاع طفيف على الحرارة.. الأربعاء

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منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الأربعاء، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في شرق المملكة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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ليـــــــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في شرق المملكة، ويتوقع في ساعات ما بعد منتصف الليل تشكل الصقيع خاصة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية، والرياح شرقية معتدلة السرعة.

 


 




 

 


 

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