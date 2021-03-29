الإثنين 29-03-2021
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الإثنين، 29-03-2021 08:12 ص

دون معدلاتها

ارتفاع طفيف على الحرارة الاثنين

ععع
منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - ترتفع درجات الحرارة قليلاً ، اليوم الاثنين ، مع بقائها دون معدلاتها الاعتيادية بقليل، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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وتكون الأجواء باردة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في باقي مناطق المملكة ، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة .

 

ليـــــــلاً:

تكون الأجواء باردة في معظم المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.

 

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