ارتفاع طفيف على الحرارة الاثنين

الوكيل الإخباري - ترتفع درجات الحرارة قليلاً ، اليوم الاثنين ، مع بقائها دون معدلاتها الاعتيادية بقليل، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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وتكون الأجواء باردة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في باقي مناطق المملكة ، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة .

ليـــــــلاً:

تكون الأجواء باردة في معظم المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.

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